Medico aggredito nel garage di casa: ai domiciliari il presunto aggressore

MERCOGLIANO- I Carabinieri della Stazione di Mercogliano e quelli del Nucleo Operativo della Compagnia di Avellino hanno chiuso in poche ore gli accertamenti sulla brutale aggressione subita dal settantaduenne medico di base in pensione da alcuni mesi che è stato rinvenuto nel garage di casa poco dopo le undici di questa mattina dai suoi familiari con ferite alla testa e quella che desterebbe più preoccupazione alle costole che gli avrebbe provocato anche una perforazione polmonare. Il settantaduenne si trova ricoverato nel Reparto di Rianimazione del Moscati di Avellino. Intanto le indagini hanno puntato subito sul fratello dello stesso medico, di un anno più giovane di lui, che al culmine di una lite lo avrebbe colpito con un oggetto contendente (a quanto pare sarebbe per ora escluso l’uso di un coltello), molto probabilmente un bastone. L’uomo è stato condotto in Caserma e su disposizione del pm di turno della Procura della Repubblica di Avellino, il sostituto Vincenzo Russo, trasferito presso la sua abitazione agli arresti domiciliari. Nelle prossime ore dovrà comparire davanti ai magistrati per la convalida dell’arresto. Il settantunenne è difeso dal penalista Ennio Napolillo. Non è nota al momento l’imputazione provvisoria a suo carico, che vista la gravità delle lesioni riportate dal fratello e il rischio di vita, dovrebbe essere quella di tentato omicidio.