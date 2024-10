VIDEO/ L’emozione di Giotto: il Carro Mirabella in mondovisione

Tutta l’emozione di Giotto Faugno Junior, capo squadra degli artigiani che intreccio dopo intreccio hanno realizzato il Carro di Mirabella. Il gigantesco obelisco è stato smontato dalla località Borgo in seguito alla “Grande Tirata” e rimontato all’ingresso dei giardini di Villa Orsini per essere esposto come simbolo del G7 dei Ministri dell’Interno.

“Una grande emozione vedere il Carro in mondovisione – ammette l’artista, ultimo erede della famiglia che da sempre porta avanti la tradizione del Carro -. Ha una storia enorme alle sue spalle – aggiunge -, una cultura contadina che con la mano dell’uomo è cresciuta e portata avanti con amore. E’ stato ultimato nelle scorse ore. Per noi ripeto è una grande emozione, soprattutto per noi nativi di Mirabella Eclano”.

Una tradizione, quella dell’obelisco di paglia alto 25 metri, che si presume risalga al 1600. E’ formato da una struttura piramidale a base quadrangolare rivestita interamente da pannelli di paglia artisticamente lavorata a mano.