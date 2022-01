Telecamere ultramoderne con lettori di targa dislocate in punti strategici, lungo le principali vie di scorrimento e nei quartieri più “caldi”, oltre che in zone sensibili come le scuole: è questo il piano di Lauro Strade Sicure per contrastare la criminalità, ma anche i reati predatori e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Un finanziamento da quasi 200mila euro come illustra nel dettaglio il primo cittadino Rossano Sergio Boglione.