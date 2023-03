VIDEO/ L’Ato vara la nuova società dei rifiuti, D’Alessio: “Scongiurato ingresso privati”

L’Ato vara la nuova società a cui sarà affidato il servizio, si tratta della Irpinia Rifiuti Spa.

Questa mattina, presso la sede dell’Ato a Collina Liguorini, il presidente Vittorio D’Alessio ha tenuto una conferenza stampa per spiegare l’iter relativo alla società appena costituita, nonostante il parere negativo ricevuto in serata dalla Corte dei conti regionale. “Abbiamo salvato il servizio pubblico del ciclo integrato dei rifiuti in Irpinia” ha dichiarato D’Alessio.

