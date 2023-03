Grottaminarda pronta ad accogliere l’International Street Food

Taglio del nastro domani, alle 19:00, in Piazzale San Pio per l’International Street Food. Tante specialità da tutta l’Italia e dal mondo. 20 stand, dal 31 marzo al 2 aprile, per gustare le prelibatezze cucinate da chef su strada.

Un’iniziativa itinerante che in sette anni di storia ha toccato ed è ritornata, in tante città d’Italia deliziando migliaia di persone e che ora è pronta ad approdare anche a Grottaminarda grazie ad una sinergia tra il patron, Alfredo Orofino, l’AIRS (Associazione Italiana Ristoratori di Strada) e l’Amministrazione comunale che ha inteso patrocinare questa celebrazione dello street food.

Dunque tanti “truck” con dell’eccellente cibo preparato al momento, accoglieranno i visitatori. Un appuntamento di grande originalità per le cucine internazionali presenti, che non dimentica le realtà gastronomiche regionali provenienti da tutta Italia.

La cucina argentina con due stand dedicati alle carni: hamburger di Angus, e arrosti, e poi i donuts americani, gli arrosticini abruzzesi, i cannoli siciliani, la porchetta di Ariccia DOP, la pizza napoletana verace, i gelati napoletani premiati quali migliori d’Italia, i maritozzi romani, il caciocavallo impiccato del Cilento, le bombette pugliesi, i vari fritti, tra cui quello di pesce ma anche i panini con il mugliatiello ed il cotechino tutti irpini; hanno, infatti, aderito all’iniziativa anche alcun “food truck” locali. Queste solo alcune delle specialità che sarà possibile degustare. A completare il tutto la presenza di 4 punti per la vendita di birra artigianale.

Grottaminarda è pronta ad accogliere questo grande evento dedicato al buon cibo. Per l’occasione oltre ai diversi parcheggi in via Carducci, via Papa Giovanni XXIII, piazza Europa/via Buonarroti, via dei Cipressi ed i due in via Alcide De Gasperi, resterà a disposizione anche quello al coperto del Terminal Bus Air all’uscita del casello autostradale. Tutti gratuiti. L’organizzazione dell’International Street Food ha predisposto anche il servizio di “safety” per un monitoraggio continuo dell’area dedicata agli stand.

«Quella dell’International Street Food a Grottaminarda è un’occasione che non potevamo assolutamente lasciarci sfuggire, l’evento, infatti, ha una finalità particolarmente rilevante, sia per quanto riguarda la promozione turistica del territorio che quella commerciale, soprattutto considerando le previste ricadute positive sulle strutture alberghiere e ricettive del territorio e sulle attività commerciali durante lo svolgimento della manifestazione. – Afferma l’Assessora al Commercio Doralda Petrillo – Una scelta, quella di ospitare la tre giorni a Grottaminarda, tesa a rafforzare sempre più l’impegno nel promuovere lo sviluppo economico e sociale della nostra cittadina. In occasioni come queste il nostro paese può diventare una vera e propria vetrina per i suoi beni culturali e le sue attività commerciali.

Ci tengo a sottolineare che questo evento si svolge in tante città italiane: città, non paesi. Grottaminarda probabilmente è l’unico paese presente nel calendario dell’International Street Food che ha appena fatto tappa a Pesaro, Ancona, Padova ed in contemporanea con Grottaminarda sarà a Rieti e Modena, quindi – conclude Petrillo – ospitare un evento del genere è sicuramente motivo di orgoglio per tutti noi».