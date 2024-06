VIDEO/ L’arte del maestro Niola per celebrare l’Arma e l’Irpinia

L’arte del maestro Fabio Niola per celebrare “L’Arma e l’Irpinia”. Sette opere dedicate a ognuna delle sette Compagnie dipendenti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, ovvero il capoluogo stesso, poi Ariano Irpino, Baiano, Mirabella Eclano, Montella, Sant’Angelo dei Lombardi e Solofra, che esplorano il profondo connubio tra l’Arma e le comunità cittadine: un omaggio artistico alla dedizione e all’impegno dell’Arma dei Carabinieri per un legame che si rinnova di anno in anno e che continua a essere un pilastro fondamentale delle comunità in tutta Italia.

La mostra è stata visitata questa mattina presso il Comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri, in occasione della cerimonia per i 210 anni della Benemerita. E’ lo stato lo stesso maestro Niola a presentare le opere al Comandante Provinciale dei Carabinieri Domenico Albanese, al Procuratore Domenico Airoma, al Prefetto Rossana Riflesso, al Questore Pasquale Picone, al Comandante provinciale della Guardia di Finanza Salvatore Minale, alla dirigente scolastica provinciale Fiorella Pagliuca, ai rappresentanti dell’ente Provincia e agli altri organi istituzionali.