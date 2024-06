210 anni Carabinieri, consegnate ricompense ed encomi

DEFERIMENTO IN STATO DI LIBERTÀ DI 7 PERSONE RITENUTE RESPONSABILI DEI REATI DI “OMICIDIO COLPOSO” IN CONCORSO, “FRODE IN COMMERCIO”, “VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON MARCHI MENDACI” E “VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DEGLI IMPORTATORI E DEI DISTRIBUTORI”, OLTRE AL SEQUESTRO DI CIRCA SEDICIMILA DISPOSITIVI ELETTRONICI. L’OPERAZIONE RISCUOTEVA IL PLAUSO UNANIME DELL’OPINIONE PUBBLICA E DELLE AUTORITÀ”.