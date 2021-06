VIDEO/ “L’Arma un punto di riferimento durante la pandemia”. Il Prefetto Spena celebra i Carabinieri

Renato Spiniello – “Il loro impegno e la loro vicinanza ai cittadini è stata ancora più fondamentale in questa lunga pandemia”.

Il Prefetto di Avellino Paola Spena, in occasione della ricorrenza del 207° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri ha tenuto a sottolineare l’importanza del corpo non solo nell’ordinario ma anche e soprattutto in questa emergenza sanitaria, sociale ed economica.

Il massimo rappresentante territoriale di Governo è stato accolto alle 10:30 alla Caserma “Litto” di via Brigata dal Comandante Provinciale dell’Arma, Colonnello Luigi Bramati, per una cerimonia sobria che visto come unico ma significativo momento commemorativo la deposizione della corona di alloro sulla lapide ricorda i Carabinieri deceduti nell’adempimento del proprio dovere.

Il Prefetto, però, si è soffermato anche su altri argomenti di stretta attualità, a partire dalle scuole con gli imminenti esami di maturità.