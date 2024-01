VIDEO/ Landolfi e Moscati, il governatore De Luca esalta la sanità irpina

“Ad Avellino un’eccellenza mondiale dell’oncologia come il dottor Cesare Gridelli”. Lo afferma il governatore della Campania Vincenzo De Luca in occasione dell’inaugurazione del nuovo moderno blocco parto dell’azienda ospedaliera Moscati dotato di cinque sale dedicate al travaglio, al parto e al post partum. Una struttura che garantirà a ogni donna una stanza riservata per tutto il periodo del parto.

Prima però una visita al Landolfi di Solofra, un presidio “potenziato con un investimento rilevante che alla fine ammonta a 15 milioni di euro” precisa il presidente della Giunta Regionale. Ad accompagnare De Luca il manager del Moscati Renato Pizzuti, il dg dell’Asl Mario Ferrante e i consiglieri regionali Enzo Alaia e Maurizio Petracca.