VIDEO/ La neo assessora Tomasetta: “Fase politica in continuità con quella tecnica”

“Siamo in continuità con tutta la fase precedente; la fase politica è in continuità con quella tecnica.” Lo ha affermato Jessica Tomasetta, neo assessora alla Pubblica Istruzione, Welfare, Politiche per l’Infanzia e l’Adolescenza ed Eventi, in occasione della presentazione dei dati del progetto “Non vedo, non parlo, non sento” contro la violenza sui minori.

“Progetti come questo sono fondamentali per il territorio, perché aiutano le istituzioni,” ha sottolineato la neo esponente dell’esecutivo Nargi. “Quest’amministrazione,” ha assicurato, “pone grande attenzione all’intera sfera del sociale: dalle disabilità alle povertà. Inoltre, in Giunta abbiamo deleghe specifiche per l’infanzia e l’adolescenza, ma anche per la disabilità e l’inclusione, con l’assessora Monica Spiezia. Queste sono le nostre priorità.”

Per quanto riguarda le politiche sociali, Tomasetta ha evidenziato come l’Azienda Consortile, che è il motore delle politiche sociali sul territorio, abbia già dato un grande impulso verso la fine della passata consiliatura. “Noi, come amministrazione, ci siamo già messi al lavoro per definire le priorità. E una di queste è sicuramente quella legata ai minori, come ci ricorda questo importante progetto di supporto per le amministrazioni e le istituzioni.”

Infine, sui rapporti con la prima cittadina, l’assessora ha dichiarato: “Lavoriamo nella massima serenità. È prerogativa della sindaca stabilire quando la Giunta sarà presentata, probabilmente in Consiglio Comunale.”