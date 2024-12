VIDEO/ La mamma di Roberto Bembo: “L’ergastolo inflitto a me, speriamo si fatta giustizia”

“Le richieste che sono state fatte sono in linea con quella che è la norma della Giustizia”. Una grande lezione di dignita’ quella che al termine di una lunga requisitoria e dopo le richieste della Procura per l’omicidio di suo figlio, la signora Cinzia Tino, mamma del compianto Roberto, consegna ai taccuini della stampa: “Personalmente e’ normale che ritengo che siano sempre insufficienti gli anni che possono essere dati per l’omicidio e per gli assassini di mio figlio. L’ergastolo che mi è stato inflitto non potrà mai parificare nell’ ambito della giustizia lo stato dei fatti. Siamo sempre positivi in questa sede e cerchiamo di essere positivi anche per i ragazzi che ci circondano. Speriamo, dunque, di poter offrire un esempio positivo, affinché la giustizia venga finalmente fatta”.