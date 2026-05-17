VIDEO/ “La città della legalità”, il M5S rilancia: “Candidati incensurabili”

Legalità, trasparenza e rigore amministrativo al centro dell’appuntamento elettorale promosso dal Movimento 5 Stelle ad Avellino. Presso la sede elettorale di Piazza Libertà si è tenuto l’incontro dal titolo “La città della legalità”, alla presenza degli onorevoli Federico Cafiero De Raho e Riccardo Ricciardi, del vicepresidente nazionale del M5S Michele Gubitosa, del candidato sindaco del campo largo Nello Pizza e di numerosi candidati al consiglio comunale.

Nel corso dell’iniziativa, l’ex magistrato ed ex procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho ha posto l’attenzione sul tema dell’etica pubblica e sulla necessità di garantire massima trasparenza nelle amministrazioni locali, soffermandosi in particolare sulla questione dei candidati coinvolti in procedimenti giudiziari. “Riteniamo che trasparenza e rispetto delle regole siano il fondamento dell’attività di qualunque Comune, sempre – ha dichiarato –. Inoltre, riteniamo che il candidato non solo non debba aver riportato condanne penali, ma debba essere incensurabile. Vale a dire che non debba essere censurabile sotto alcun aspetto. La morale e l’etica devono essere il suo vessillo”. De Raho ha poi evidenziato il ruolo centrale dei Comuni nella gestione degli appalti pubblici, sottolineando la necessità di amministrazioni capaci di operare nel pieno rispetto delle norme: “Le regole sono la prima garanzia dell’uguaglianza di tutti davanti alle attività del Comune”.

A caricare il Movimento 5 Stelle in vista del voto amministrativo è stato invece il capogruppo alla Camera Riccardo Ricciardi, che ha rivendicato il radicamento del Movimento sul territorio irpino. “Avellino tradizionalmente è sempre stata una terra dove il Movimento 5 Stelle ha avuto degli ottimi riscontri – ha affermato –. Abbiamo seminato bene negli anni, abbiamo raccolto e pensiamo che questo sia il momento di continuare a raccogliere. Speriamo quindi che questo progetto venga premiato dai cittadini e dalle cittadine di Avellino”.