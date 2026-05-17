Noi di Centro, Patrizi e Vitiello: sportello pr ascoltare i giovani e assisterli per il rientro

AVELLINO- “Partiremo da una mappatura della città che ci restituisca disagi e bisogni della comunità di tutte le età: di certo i giovani sono tra le prime questioni su cui dovremo lavorare per creare le condizioni affinchè abbiano luoghi dove ritrovarsi e soprattutto scelgano di non andare altrove per realizzarsi nel lavoro” così il candidato sindaco del Campo Progressista Nello Pizza , accogliendo le proposte venute nell’incontro promosso dai candidati Fabrizio Patrizi e Serafina Vitiello della Lista Noi di Centro presso un caffè lungo Corso Vittorio Emanuele. Al tavolo anche il coordinatore regionale di Noi di Centro, Pasquale Giuditta. Un’occasione di riflessione in cui sono venute le proposte dei candidati sul temi “Solitudine giovanile e disturbi alimentari” dinanzi ad una nutrita presenza di candidati, simpatizzanti e curiosi di passaggio. Per il candidato Fabrizio Patrizi occorre puntare su: Hub di lavoro condiviso (Coworking pubblico), Creazione di spazi di coworking comunali in immobili inutilizzati , Accordi con aziende nazionali e internazionali , Protocollo con imprese per favorire il lavoro da remoto da Avellino, Incentivi locali (riduzione tasse comunali) per aziende che assumono residenti , Creazione di un database di “lavoratori remoti avellinesi” , Sportello rientro dedicato a chi vuole tornare con supporto burocratico, orientamento lavorativo , assistenza per apertura partita IVA o impresa. Per la candidata Serafina Vitiello occorre partire dalla creazione di uno sportello che si apra al territorio sapendo ascoltare, con persone qualificato, il disagio giovanile. “Mettere al servizio della comunità competenze, esperienza e valori maturati nel tempo,- ha detto Vitiello- contribuendo allo sviluppo di politiche inclusive, al miglioramento dei servizi pubblici e alla tutela dei diritti di tutti i cittadini, con particolare attenzione alle fasce più fragili”.