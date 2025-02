VIDEO/ La Candelora unisce Avellino e Messico: gemellaggio nel segno dell’inclusione

La Candelora unisce Avellino e Juchitán, la città del Sud del Messico. Per la prima volta in visita ad Avellino, l’ambasciatore del Messico in Italia, Carlos García de Alba, ha colto l’occasione per elogiare la tradizione della Candelora e per proporre un gemellaggio tra la città irpina e Juchitán, una località del sud del Messico. «Domenica sono stato alla Candelora al Santuario di Montevergine. Nel Sud del Messico abbiamo una manifestazione molto simile che si chiama “Vela Muxe” – ha dichiarato l’ambasciatore -. Sono qui quindi per proporre un gemellaggio tra Avellino e la città messicana di Juchitán».

L’invito a un possibile gemellaggio è stato accolto con entusiasmo dalla sindaca di Avellino, che ha subito manifestato la sua disponibilità. «Un gemellaggio ci sarà – ha assicurato la prima cittadina – ma intanto, oggi, faremo un tour tra le nostre bellezze storico-artistiche e culturali, con un approfondimento enogastronomico».