Due giorni di festa a San Modestino, l’assessore Bilotta: “Rivitalizziamo il commercio in città”

Due giorni di festa a Piazza Libertà per San Modestino e San Valentino. Il 14 e il 15 febbraio Piazza Libertà sarà il cuore pulsante delle celebrazioni in occasione di San Modestino, patrono della città, e di San Valentino, protettore degli innamorati. «Ci saranno artisti di strada, mercatini e musica lungo le principali arterie della città – anticipa l’assessore al Commercio Alberto Bilotta -. Come già fatto due anni fa, quest’amministrazione vuole omaggiare il Santo Patrono e, al tempo stesso, rivitalizzare il commercio avellinese, affollando le strade del nostro capoluogo» ha continuato Bilotta.

L’evento, che promette di portare allegria e partecipazione in città, si inserisce in un progetto più ampio di valorizzazione e rilancio del commercio locale. «Quest’iniziativa fa parte di una strategia di rivitalizzazione del commercio che stiamo portando avanti in sinergia con i commercianti e le associazioni di categoria. L’obiettivo è creare distretti del commercio e implementare altre azioni congiunte che possano contribuire a rilanciare l’attività commerciale in città» ha concluso l’esponente della Giunta Nargi.