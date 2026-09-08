VIDEO/ James Rodriguez vicino all’Avellino. Le parole di patron D’Agostino

Il sogno di vedere James Rodriguez vestire la maglia dell’Avellino sta prendendo una forma sempre più concreta, superando i confini delle semplici suggestioni. Dopo l’eco suscitata dalla stampa spagnola, arrivano conferme solide dalla società biancoverde per parola del patron Angelo Antonio D’Agostino, che ha affrontato anche il tema nuovo stadio “Partenio-Lombardi”.
Rodriguez, attualmente svincolato, ha una forte motivazione per tornare in campo: mantenere il ritmo gara per puntare alla Copa America 2028 con la maglia della Colombia. L’approdo in Serie B non sembra spaventarlo, soprattutto considerando le grandi ambizioni del club irpino, dimostrate da colpi di mercato del calibro di Walid Cheddira. Fondamentale, in questa fase, si sta rivelando il ruolo di mister Alessandro Nesta.