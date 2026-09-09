Licia Morsa (FP-CGIL): “Mancano medici di base ma l’ASL rifiuta il confronto”

“Si parla di medici di medicina generale nelle Case di Comunità, ma i medici di base continuano a mancare. È una contraddizione che non può più essere ignorata e che rischia di compromettere l’intero progetto di rafforzamento della sanità territoriale. Come organizzazione sindacale abbiamo chiesto un confronto all’ASL, ma l’Azienda continua a non incontrarci. Riteniamo questo atteggiamento grave, soprattutto in una fase nella quale si stanno assumendo decisioni importanti sull’organizzazione dei servizi territoriali e sulle condizioni di lavoro del personale.

La questione, peraltro, non riguarda soltanto il sindacato. Anche l’Ordine dei Medici, con il proprio appello e la denuncia della carenza dei medici di medicina generale, ha evidenziato una situazione che conferma le nostre preoccupazioni.

Non basta quindi parlare di Case di Comunità e indicare sulla carta la presenza dei medici di base. Occorre affrontare concretamente la loro disponibilità sul territorio e chiarire quanti medici saranno realmente presenti, con quali modalità e con quali orari, oltre a garantire il personale sanitario e amministrativo necessario al funzionamento delle strutture. Il rischio è quello di creare strutture che, pur formalmente attive, non siano in grado di assicurare ai cittadini una reale presa in carico e una risposta efficace ai bisogni di salute. La carenza dei medici di medicina generale è un problema reale e non può essere risolta con gli annunci. Se anche l’Ordine dei Medici richiama l’attenzione sull’assenza dei medici di base, è evidente che siamo di fronte a una criticità che deve essere affrontata con urgenza e con un confronto serio tra tutti i soggetti interessati.

Come sindacato chiediamo pertanto all’ASL di aprire immediatamente un tavolo di confronto, coinvolgendo le rappresentanze dei lavoratori, per verificare lo stato di attuazione delle Case di Comunità, la dotazione effettiva di personale e le soluzioni

previste per garantire la presenza della medicina generale. La sanità territoriale non può esistere soltanto sulla carta.

Le Case di Comunità hanno bisogno di medici, personale, servizi e organizzazione. E hanno bisogno, soprattutto, di un confronto trasparente”. Così Licia Morsa, Segretaria FP CGIL di Avellino.