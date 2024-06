VIDEO/ IrpiniaNews a lezione di guida sicura per prevenire gli incidenti

Anche IrpiniaNews a lezione di guida sicura per prevenire gli incidenti. In città, a Piazzale degli Irpini, andrà in scena per i prossimi tre giorni una lezione di guida in sicurezza per i militari del 232° Reggimento Trasmissioni e gli agenti della Polizia di Stato in collaborazione con l’Automobile Club di Avellino e gli istruttori Aci Ready2Go. Lo scopo è formare e sensibilizzare il personale e non solo sulle principali tematiche dell’educazione stradale e della sicurezza. L’istruttore Aci Luca Pellicciari ha simulato una frenata di emergenza su un fondo a bassa aderenza. “Nel momento della frenata – spiega – giù frizione e freno e controllo preciso dello sterzo”.

La consapevolezza del tipo di manovre da effettuare, oltre a consentire al personale di Polizia di intervenire con urgenza per la salvaguardia dei cittadini, è molto utile al fine della prevenzione soprattutto in questo periodo estivo dove si concentrano maggiormente gli incidenti stradali. Per prevenire i rischi il primo consiglio è sempre quello di evitare l’utilizzo dello smart-phone alla guida e soprattutto non fare uso di alcool e sostanze stupefacenti, come ricorda l’ex Comandante della Polizia Stradale di Avellino il Vicequestore Renato Alfano.