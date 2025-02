VIDEO/ “In Irpinia politica assente e attenta solo ai tornaconti elettorali”. Il sit-in dei metalmeccanici

“Portiamo a Confindustria anche le tante crisi ancora in atto, come la situazione alla Menarini di Flumeri, non ancora risolta del tutto, e il tema dell’automotive, con numerose aziende in difficoltà e a rischio occupazionale. Proviamo, insieme a Confindustria, a creare le condizioni per un rilancio dello sviluppo, consapevoli che in Irpinia è molto più difficile, perché assistiamo a una politica assente, distratta, attenta solo agli egoismi e ai propri tornaconti elettorali”. Con queste parole, Giuseppe Morsa, della Fiom-Cgil, ha aperto lo sciopero nazionale dei metalmeccanici, sottolineando le difficoltà economiche e sociali che colpiscono il territorio irpino.

Il corteo ha visto una forte partecipazione ad Avellino, dove è stato organizzato anche un sit-in davanti alla sede di Confindustria. Oltre a Morsa, erano presenti i segretari di Fim-Cisl Luigi Galano, e di Uilm-Ugl Gaetano Altieri. La manifestazione ha visto una massiccia partecipazione di operai, che hanno incrociato le braccia per chiedere il rinnovo del contratto collettivo nazionale e la riduzione delle ore di lavoro, temi centrali per migliorare le condizioni di lavoro nel settore metalmeccanico.