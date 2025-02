Un Patto per la sicurezza contro i raid alle azienda agricole in Alta Irpinia

Si è tenuto questa mattina presso la Prefettura di Avellino il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, alla presenza dei vertici delle Forze dell’Ordine. Tra gli altri argomenti, è stata esaminata la questione degli incendi che hanno interessato alcune aziende agricole nei territori di Andretta, Bisaccia e Morra de Sanctis tra il 9 gennaio e l’11 febbraio u.s., alla presenza dei rispettivi Sindaci.

Il Prefetto, a fronte delle preoccupazioni espresse dai Primi Cittadini, ha rappresentato che le indagini sono in corso per individuare al più presto le cause a cui tali accadimenti sono ascrivibili e ha garantito, al contempo, un rafforzamento dei servizi di controllo del territorio.

Si tratta di aree molto estese, con la presenza di contrade periferiche ed isolate ed è, pertanto, fondamentale anche la collaborazione degli stessi cittadini che possono segnalare ogni situazione anomala, in modo da amplificare l’osservazione delle Forze dell’Ordine sul territorio. In questo senso tra le misure utili ai fini della prevenzione, rientrano pure i Patti per la sicurezza e gli Accordi di Vicinato che rappresentano strumenti validi per consolidare sinergie integrate di prevenzione e protezione tra tutti i livelli di governo, a partire dai Sindaci.

Il Prefetto ha sottolineato, altresì, l’importanza dei sistemi di videosorveglianza, anch’essi di fondamentale utilità, sia in termini di deterrenza preventiva, che di supporto alle indagini.