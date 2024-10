VIDEO/ Il questore Picone ai sindaci: attenzione massima è antidoto contro le infiltrazioni

LAURO- “Le amministrazioni comunali devono essere attente. Un’attenzione necessaria per elevare l’ attivita’ di contrasto”. Il questore di Avellino Pasquale Picone lo ha voluto ribadire a margine della commemorazione di Nunziante Scibelli questa mattina a Lauro, proprio nel luogo dove il ventiseienne operaio resto’ vittima innocente di un agguato di camorra venendo scambiato per il reale obiettivo dei killers. Il questore ha ricordato come quella di oggi sia “una giornata importante, perche’ il ricordo deve essere la base per il futuro. Non si puo’ andare avanti senza ricordare. Senza ricordare le vittime di camorra, tra cui Nunziante Scibelli”. E sul contrasto e l’intensificazione dello stesso ha garantito: “le forze dell’ordine ci sono sempre state”. Ai sindaci ha sollecitato “attenzione massima nell’attivita’ amministrativa” che e’ l’antidoto contro qualsiasi tentativo di infiltrazione della criminalita’ organizzata.