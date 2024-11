Il colonnello Albanese presenta il nuovo comandante della stazione cittadina

AVELLINO- Il nuovo comandante della stazione dei Carabinieri di Avellino e un plauso pubblico a tutti i Reparti, in particolare al Norm, Nucleo Operativo Radiomobile, la prima linea dell’Arma sul territorio. La presentazione del Calendario 2025 e’ stata occasione anche per far conoscere come in quelle storie, nel dialogo generazionale tra un Maresciallo e suo figlio ci sia anche la quotidianità dell’Arma e una serie di peculiarità che si calano perfettamente anche in contesti come quello irpino. Ma l’incontro di oggi pomeriggio a Via Brigata e’ stato occasione anche per conoscere il nuovo comandante della Stazione di Avellino, il luogotenente cariche speciali Rosario Nastro, originario di Castellammare di Stabia, negli ultimi ventitré anni alla stazione dei Carabinieri di Positano, che ha guidato dal 2007, ricoprendo il ruolo di comandante della stazione locale dei carabinieri. Il comandante provinciale dell’Arma, il colonnello Domenico Albanese ha presentato ufficialmente il nuovo comandante della stazione della città capoluogo nel corso dell’appuntamento di oggi. Un incarico importante ma anche una sede nuova e molto diversa da quella occupata per più di venti anni. Non è l’unico intermezzo di attività “quotidiane” dei militari di Via Brigata che il colonnello Albanese ha voluto evidenziare. Quando ha invitato il Maresciallo capo Serena Garofalo, in forza al Nucleo Radiomobile della Compagnia di Avellino, ha dato atto al Nucleo di avere un ruolo fondamentale nelle emergenze: intervenire e dover decidere in pochi minuti della vita degli altri e della loro. “Si educa tanto con quello che di dice, ancora di piu’ con quello che si fa, molto di più con quello che si è”. Il comandante provinciale dell’Arma di Avellino Domenico Albanese, cita Paolo Borsellino per descrivere il “patto generazionale” tra padre e figlio che fa da trama al Calendario 2025 dell’Arma dei Carabinieri.