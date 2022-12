VIDEO/ “Il Pronto Soccorso del Moscati è un accampamento”: la denuncia di Primavera Meridionale

“Il Pronto Soccorso dell’ospedale Moscati di Avellino è un accampamento”. E’ la denuncia dell’associazione meta-politica Primavera Meridionale durante una conferenza stampa tenutasi in mattinata presso il “Nuestro Caffè” in via Generale Cascino nel capoluogo irpino.

Il presidente dell’associazione Sabino Morano e il professore Sergio Barile hanno denunciato la situazione insostenibile in cui versa il Pronto Soccorso dell’Azienda Ospedaliera Moscati, illustrando le ragioni del disastro gestionale, evidente e ormai non più tollerabile, in cui versa l’intero funzionamento della struttura ospedaliera.