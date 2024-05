VIDEO/ Il primo giorno del nuovo Prefetto Riflesso: “Farò del mio meglio per l’Irpinia”

“Farò del mio meglio per l’Irpinia, le porte di questa Prefettura sono aperte a tutti e soprattutto ai giovani”. Primo giorno a Palazzo di Governo per il nuovo Prefetto Rossana Riflesso. Tailleur verde acqua che richiama il colore dell’Irpinia e le caramelle che portano il suo nome da offrire a giornalisti e collaboratori. “Sono arrivata preparata” dice alla stampa che gli chiede delle inchieste che hanno coinvolto Palazzo di Città ma anche i comuni commissariati di Monteforte e Quindici. “Le commissioni – precisa – sono elementi rassicuranti per il ripristino della legalità. Ho iniziato a conosce il funzionamento di questa Prefettura e i colleghi che mi accompagneranno in questa avventura”.

Sulle vertenze IIA e Asidep che attanagliano il mondo del lavoro irpino, la rappresentante territoriale di Governo si dice pronta a incontrare tutti: “Il compito fondamentale della Prefettura è proprio quello di mediare – ammette -. Le porte del mio ufficio saranno sempre aperte per tutti”. Infine un obiettivo: “Provare a portare in Irpinia il Patto Educativo”.