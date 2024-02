VIDEO/ Il Primo Dirigente Francesco Moretta nuovo Vicario del Questore di Avellino

Il Primo Dirigente Francesco Moretta nuovo Vicario del Questore di Avellino. Questa mattina la presentazione a via Palatucci. Al suo fianco il Questore Nicolino Pepe, prossimo a lasciare l’incarico per approdare al Viminale, dove sarà nel Gabinetto del Ministro Matteo Pientedosi per le esigenze organizzative legate al G7. A dirigere gli uffici di via Palatucci il Dirigente Superiore Pasquale Picone, irpino di Ospedaletto D’Alpinolo, che torna dunque nella sua città d’origine dopo averne guidato la Squadra Mobile.

Moretta, in attesa che il nuovo Questore assuma l’incarico, guiderà dunque gli uffici di via Palatucci. Originario di Marcianise, vanta una carriera lunga e ricca di esperienze significative nella Polizia di Stato. Il suo percorso professionale è stato caratterizzato da una serie di incarichi di rilievo in varie sedi e divisioni. Ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità presso la Digos di Napoli: da addetto alla Sezione I/Informativa a Responsabile della Sezione III/Antiterrorismo. Ha diretto, inoltre, la Digos di Cagliari. Dal maggio 2017 al gennaio 2018, ha operato nuovamente presso la Questura di Napoli come Dirigente della Digos, prima di assumere l’incarico presso la Questura di Caserta come Dirigente della Divisione Anticrimine.

Stamane, primo giorno ad Avellino, subito un full immersion nelle problematiche che attanagliano il territorio. In mattinata, infatti, ha presenziato insieme al Questore Pepe al Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica in Prefettura in cui si è trattato in particolare delle ultime vicende di criminalità predatoria che hanno interessato i comuni di Lauro, Taurano, Domicella e Marzano di Nola.