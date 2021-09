VIDEO / Il Prefetto sale a Montevergine in Funicolare: “Rientro a scuola, siamo fiduciosi”

Alfredo Picariello – All’esterno dell’Abbazia, l’abbraccio tra i due Prefetti è caloroso. Matteo Piantedosi, irpino doc, prefetto di Roma, saluta con affetto il prefetto di Avellino. Paola Spena questa mattina ha raggiunto il Santuario con la Funicolare. Accompagnata dal direttore dell’impianto – di proprietà di Air – l’ingegnere Carmine Alvino, il massimo rappresentante di Governo in Irpinia, ha dato il via alla corsa che l’ha accompagnata in vetta.

Felice per la giornata importante che la provincia di Avellino e Montevergine hanno vissuto stamane con la visita del cardinale Parolin, il Prefetto ha anticipato, per sommi capi, cosa prevede il piano che consentirà a tutti gli studenti irpini, del capoluogo in particolare, di fare rientro a scuola in un periodo in cui il covid, putroppo, è ancora presente.

Fermate dei bus presso il campus scolastico di via Morelli e Silvati, più mezzi in strada, camper per i vaccini in zone strategiche: questi gli aspetti principali.