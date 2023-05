VIDEO/I Sindacati scelgono la Valle Ufita per il Primo maggio, emblema la Piattaforma logistica

La Valle dell’Ufita ritorna ad essere l’emblema della vertenza, tant’è che i Sindacati CGIL, CISL e UIL, hanno preferito Ariano Irpino per festeggiare il Primo maggio.

Questa volta la vertenza per scongiurare l’ennesimo scippo ai danni delle aree interne riguarda la paventata esclusione, nell’ambito del riordino dei progetti PNRR, della “Piattaforma logistica” complementare alla Stazione Hirpinia, indispensabile per creare indotto e quindi lavoro nelle Aree ZES. Rfi, soggetto attuatore, non ha presentato il progetto esecutivo ed ora sembra che i 26 milioni di euro stanziati non siano più sufficienti e ce ne vogliano addirittura 80 di milioni.

Il corteo pacifico di lavoratori, amministratori e politici si è mosso dalla rotatoria di località Foresta fino al Palazzetto dello Sport e non più verso il cantiere della Stazione “Hirpinia” per motivi legati alla pioggia e quindi per poter proseguire l’assemblea al coperto.

Presenti diversi esponenti della deputazione Irpina. L’On. Michele Gubitosa dopo la “risoluzione parlamentare” promossa da Pd e Cinque Stelle, chiederà un Question Time in Commissione Trasporti al fine di ottenere un chiarimento sulle risorse destinate all’opera direttamente al Ministro Matteo Salvini.

Dunque una mobilitazione per difendere un’infrastruttura che spetta di diritto alla Valle Ufita visti i fondi già stanziati e che sta diventando simbolica per tutta l’Irpinia e per tutto il Sud.