L’ Always Quindici vince il derby del Vallo nel segno di Diego e Andrea e vola in C2

MARZANO DI NOLA- L’Always Quindici si aggiudica il derby con l’Asd Giovani Lauro e vola in serie C2 del Campionato di calcio a cinque. Impresa degli uomini di mister Andrea Grasso che espugnano il Centro Sportivo Tomatis di Marzano di Nola imponendosi per tre reti a due sulla squadra dei Giovani Lauro. Non è bastato ai ragazzi di Lauro un primo tempo chiuso con una rete a zero, quella messa a segno da Santolo Scafuro. La ripresa è stata dominata per la prima metà della gara dai giovani di mister Grasso. Una tripletta, quella inaugurata da Adriano Selvestrini, che ha accorciato le distanze. A prendere il volo con gli altri due goal sono stati Pio Porto e Felice Donnarumma. Il Lauro ha lottato fino all’ultimo secondo. Non è bastato il secondo goal di Attilio Sepe per raggiungere il pareggio. Ancora una volta la porta del Quindici e’ apparsa inespugnabile. Francesco Santaniello, l’estremo difensore dell’Always ha salvato almeno in due occasioni la sua porta dal pareggio del Lauro. Quando sono scaduti i 180 secondi di recupero assegnati dai direttori di gara, gli arbitri Ozzella Oscar di Benevento e Federico Garofalo di Torre del Greco, e’ scattata la festa dei supporters dell’Always. Le lacrime di Don Vito Cucca, presidente della squadra e la gioia del direttore sportivo Paolino Fabi e dei giovanissimi supporters che con bandiere, fumogeni e cori hanno rappresentato per il Quindici una sorta di “sesto uomo” in campo. Una gara corretta, buona la direzione dei due arbitri chiamati a “governare” il gioco di una finalissima importante per i due paesi del Vallo. Folta la partecipazione dei tifosi di entrambe le squadre. Discreta la presenza a vigilanza della gara degli agenti del Commissariato di Lauro e della stazione dei Carabinieri di Marzano di Nola. Una vittoria dedicata a Diego Vivenzio, scomparso prematuramente, a cui la squadra ha voluto dare il suo nome e anche ad un’altra giovanissima vittima della strada, Andrea Caliendo, di cui proprio in questi giorni ricorre il triste anniversario. A fine gara i due giovani sono stati ricordati con un coro di calciatori e tifosi. Un’impresa che arriva al primo anno di rinascita calcistica del Quindici. Grande festa e caroselli per il Vallo. Una bella pagina di sport per tutto il territorio.