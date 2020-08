In Evidenza Politica Primo Piano Video VIDEO / I “berluscones” irpini ci credono, si sentono con un consigliere regionale in tasca. “Sibilia? A Mercogliano FI sarà il partito più votato” 24 Agosto 2020

Alfredo Picariello – I “berluscones” irpini ci credono, sentono un consigliere regionale già in tasca. “Forza Italia ad Avellino ha tutte la carte in regola per essere rappresentata a Palazzo Santa Lucia”, dicono in coro i quattro candidati che oggi si sono ufficialmente presentati. In corsa: Tonino Aufiero, Anna Maria Vittoria Vecchione, Giovannantonio Puopolo e Stella Capriglione.

“Abbiamo una squadra forte e coesa, con candidati che non vivono di politica e che hanno grande capacità di rappresentanza”, dice Fulvio Martusciello, eurodeputato e commissario provinciale degli azzurri. “Sono animati da grande passione civica, sono convinto che otterremo un grande risultato”.

“Il partito è molto radicato qui in Irpinia, siamo ripartiti da un movimento giovanile molto ben organizzato. Abbiamo anche un movimento femminile ben strutturato. Forza Italia è ormai pronto per essere governato da un avellinese, il mio compito qui in Irpinia si sta esaurendo”.

Anna Maria Vecchione, Antonio Aufiero, Fulvio Martusciello, Giovannantonio Puopolo e Stella Capriglione

In sostanza, Martusciello “investe” Franco Di Cecilia, ex sindaco di Sturno ed attuale consigliere a Palazzo Caracciolo, a nuovo riferimento provinciale di Forza Italia. Di Cecilia, insieme al coordinatore cittadino Massimo Passare, era anch’egli presente oggi alla conferenza stampa.

“Gambacorta è con noi in campagna elettorale, il Mandamento oggi esprime una candidata, sono certo che anche Avella contribuirà all’elezione di Capriglione che rappresenta il territorio”. Martusciello non si fa trovare impreparato alla domanda sull’assenza di due personaggi che hanno ricoperto – Domenico Gambacorta – o che ricoprono (Domenico Biancardi) il ruolo di presidente della Provincia in quota Forza Italia.

Anche su Cosimo Sibilia e su tutta la “storia” della rottura tra lui e l’attuale parlamentare irpino, Martusciello sembra cavarsela bene: “Cosimo Sibilia vota Forza Italia. Sibilia è di Mercogliano, Forza Italia è il partito di Sibilia, immagino che a Mercogliano Forza Italia sarà il primo partito”.