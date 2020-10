VIDEO/”Ho litigato con Festa e vi spiego il perchè” Il racconto di Fabio, protagonista del diverbio con il Sindaco di Avellino

"Ho litigato con Festa e vi spiego il perchè" Il racconto di Fabio, protagonista del diverbio con il Sindaco che è diventato virale sul web

"Ho litigato con Festa e vi spiego il perchè" Il racconto di Fabio, protagonista del diverbio con il Sindaco che è diventato virale sul webL'intervista in esclusiva a Fabio Petrozziello, abitante di via Tedesco, che ieri a causa del maltempo, si è ritrovato con la casa invasa da una colata di fango. Momenti di panico per lui , per le sue tre figlie piccole e la moglie. Una scena che si ripete ogni volta nella sua abitazione e nelle case di via Tedesco, quando ci sono abbondanti precipitazioni. Dopo poco è corso in strada per cercare aiuto ed ha incontrato il primo cittadino di Avellino Gianluca Festa. Momenti di tensione, scambi di accuse, i due sono quasi venuti quasi alle mani e sono stati divisi dai vigili.Attimi ripresi da un telefonino. Il video è stato postato sui social ed è divenuto virale."Chiedo scusa se ho alzato i toni ma ero esasperato" ha affermato Fabio, che alla fine ha stretto la mano al Sindaco.Fabio ci racconta quello che è successo veramente nel servizio di Enzo Costanza. #CiVuoleCostanza

