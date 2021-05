VIDEO/ Gubitosa visita l’hub della Caserma Berardi: “Stupito dall’organizzazione. Così l’Irpinia presto ripartirà”

Renato Spiniello – “L’Esercito svolge un ruolo silenzioso ma importantissimo per la nostra Nazione”. Così il deputato del M5s Michele Gubitosa che questa mattina ha visitato il Presidio Vaccinale della Difesa realizzato nella Caserma del 232° Reggimento Trasmissioni di Avellino.

Un modo per ringraziare gli uomini in mimetica per il supporto che hanno fornito fin dall’inizio della pandemia e per complimentarsi con loro: “Stupido dall’organizzazione e dalla precisione con cui si svolgono le operazioni – afferma il pentastellato -. Con 200 somministrazioni al giorno e 2.500 dosi totali inoculate in questa struttura, presto l’Irpinia entrerà nella fase della ripartenza. Un grande ringraziamento va all’Asl e all’Esercito per il lavoro che stanno portando avanti”.

Gubitosa ringrazia anche Confindustria per aver permesso alle aziende di realizzare hub vaccinali per i propri dipendenti: “Solo uniti possiamo fare bene e finalmente ripartire”. A proposito di ripartenza, il deputato si dice soddisfatto del Decreto Sostegni-bis : “Abbiamo superato i codici Ateco e ciò ci permettere di ristorare tutte le aziende, come Movimento 5 Stelle chiediamo un ulteriore passo avanti che è quello di aiutare le imprese che hanno subito perdite nei mesi dell’emergenza da Covid-19 a prescindere dal calo di fatturato”.