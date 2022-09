VIDEO/ Gubitosa chiude la campagna elettorale al fianco di Conte: “Con Conte Presidente del Consiglio, fondi a cittadini e imprese contro il caro bollette”

Presidente e Vicepresidente fianco a fianco a piazza Santi Apostoli a Roma. Così Michele Gubitosa, candidato alla Camera nel collegio uninominale di Avellino, chiude la sua campagna elettorale con un intervento dedicato alle imprese.

“Appena due anni fa abbiamo gestito la più grande crisi economica d’Italia dal Dopoguerra a oggi. Lo abbiamo fatto dando fondi a cittadini e imprese direttamente sui conti correnti, aprendo la cassa integrazione a tutte le aziende, anche a quelle con un solo dipendente, e abbiamo messo lo Stato tra banche e imprese per fare da garante ai mutui”.

“Sono interventi come questi che ci aspettavamo dal Governo dei migliori, non una luce spenta in più – continua Gubitosa dal palco romano -. Contro il caro bollette servono soldi veri, non soluzioni che arrivano fra vent’anni. L’operato di Draghi non può che essere insufficiente. Con Conte Presidente del Consiglio, dalla parte giusta, possiamo realizzare interventi risolutivi per imprese, cittadini e per i tanti giovani imprenditori che non vengono sostenuti dallo Stato”.