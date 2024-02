VIDEO/ “Gli Angeli” di Vasco Rossi e un lungo applauso per l’ultimo saluto a Teresa Perna

Le note de “Gli Angeli” di Vasco Rossi e un lungo applauso per l’ultimo saluto a Teresa Perna, la 37enne di Lioni affetta da malformazione cardiaca congenita. La giovane era stata sottoposta a un trapianto cardiaco all’ospedale Niguarda di Milano, ma l’intervento non era andato a buon fine e non è sopravvissuta.

In centinaia hanno voluto darle questa mattina l’ultimo saluto. Teresa era molto conosciuta e impegnata nel sociale e nello sport. Per questo la famiglia ha voluto che il rito si celebrasse proprio nel Palazzetto di Lioni, proprio per consentire a tutti coloro che avevano incrociato la 37enne sul loro cammino di salutarla per l’ultima volta.