VIDEO/ Gengaro: “La mia candidatura è sul tavolo. In campo per battere Festa, non per partecipare”

“La mia candidatura è sul tavolo del campo largo, non l’ho posta io e non sarò certo io a ritirarla”. Antonio Gengaro ringrazia chi ha portato il suo nome sul tavolo del campo largo per l’investitura di candidato a sindaco della città e non si tira indietro, anzi rimarca: “La mia candidatura ha le caratteristiche adatte per battere Gianluca Festa. Sono in campo per vincere, non per partecipare”.

L’ex vicesindaco, che ha già ottenuto l’appoggio di Controvento, Sinistra Italiana, Movimento 5 Stelle e – come lui stesso afferma – larghe fasce del Partito Democratico, auspica un’interlocuzione anche con Più Europa, Avellino Prende Parte e “chiunque voglia discutere del futuro di Avellino”, perché – come sottolinea lo stesso Gengaro – “Un uomo solo non può farcela e ci vuole una classe dirigente”.

L’erede di Di Nunno parla anche di programmi, a partire dall’urbanistica, definita come la madre di tutte le battaglie. “Hanno costruito palazzi, noi pianteremo alberi” tuona infine l’avvocato Gengaro.