VIDEO/ G7, il Questore: “Equilibrio tra gestione di grande evento e quotidianità”

“San Michele Arcangelo è una celebrazione molto sentita dalla Polizia di Stato, ma penso anche dall’intera comunità”. Così il Questore di Avellino Pasquale Picone in occasione delle celebrazioni per il patrono della Polizia. In città messa al Duomo officiata dal Vescovo Monsignor Arturo Aiello e accompagnata dalla Corale del Duomo, diretta dal Maestro Santaniello, con l’accompagnamento all’organo del Maestro Maurizio Severino.

Presenti, oltre al Questore, le massime autorità civili e militari della provincia. In prima fila, al fianco del responsabile di pubblica sicurezza, il Prefetto Rosanna Riflesso, la sindaca Laura Nargi, il sostituto procuratore Fabio Massimo Del Mauro, il Comandante dei Carabinieri Col. Domenico Albanese e il neo Comandante delle Fiamme Gialle Col. Leonardo Erre.

“Sono al servizio della città e della provincia di Avellino e di qualsiasi abitante di questo territorio” sottolinea Picone nel suo intervento. E sull’imminente G7 dei Ministri dell’Interno, chiarisce: “E’ una grande opportunità. L‘intervento che è stato fatto nella gestione dell’ordine pubblico è stato volto a realizzare un equilibrio tra il continuare la vita quotidiana nella normalità e, al contempo, gestire un grande evento. Dobbiamo avere questa capacità”.