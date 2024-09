Terre Antiche del Nocciolo nel segno della solidarietà: ricavato ai superstiti di Saviano

MARZANO DI NOLA- Il sapore dei biscotti di nocciola e degli altri prodotti in vendita nello stand dell’ Ordine di San Trifone ieri sera aveva un gusto speciale: quello della solidarietà. Una parte del ricavato della vendita delle “Bonta’ di San Trifone” infatti, per decisione dei suoi componenti, andrà alla famiglia Zotto di Saviano, colpita dal gravissimo lutto che ha commosso il Paese una settimana fa. Una diciottesima edizione, quella organizzata ieri a Marzano di Nola nel segno della solidarietà. Oltre allo stand dell’ Ordine di San Trifone anche quello allestito come ogni anno dal Comune per raccogliere fondi per Telethon. Un legame antico e solido quello di Marzano con le iniziative per la ricerca. Ad occuparsene direttamente il sindaco Franco Addeo insieme all’ ex consigliere comunale Andrea Addeo. Fondi alla ricerca anche dal ricavato dell’associazione Pro Marzano, che da anni collabora su questo versante. Sapori e solidarietà che sono già da sole un successo per l’evento che ha richiamato nel comune del Vallo centinaia di visitatori.