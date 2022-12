VIDEO/ Furti nel Mandamento, sindaci dal Prefetto: “Maggiori controlli e più collaborazione dai cittadini”

Una cinquantina di furti in neanche un mese e tante, forse troppe, mancate denunce. E’ l’allarme che i sindaci del Mandamento Baianese rivolgono al Prefetto di Avellino Paola Spena in occasione della riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, a cui insieme ai vertici delle Forze dell’Ordine del territorio hanno preso parte anche gli stessi primi cittadini.

I furti nelle abitazioni, soprattutto nella zona del Mandamento, preoccupano i sindaci che chiedono alle Istituzioni una maggiore presenza delle Forze dell’Ordine sul territorio e agli stessi cittadini maggiore collaborazione.