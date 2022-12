Solofra, Moretti: “Bene la visita di Ferrante, abbiamo bisogno di maggiori infrastrutture”

“La visita del sottosegretario alle Infrastrutture Tullio Ferrante è un ottimo segnale per la

nostra città”, così il sindaco di Solofra Nicola Moretti commenta la visita dell’esponente

del governo Meloni. Ferrante si è intrattenuto questa mattina a Palazzo Orsini con il primo

cittadino, al centro del confronto la necessità di un potenziamento dell’asse viario

autostradale e dei collegamenti ferroviari per la città della concia.

“In particolare, ho richiesto al sottosegretario Ferrante due interventi strategici, a partire da

una nuova uscita autostradale del raccordo Av/Sa per Solofra, creando dunque un nuovo

ingresso nella zona Asi, così da favorire lo scarico e il carico delle merci. Inoltre – continua

il sindaco Moretti – ho fatto notare come sia necessario il potenziamento della tratta

ferroviaria Solofra/Mercato San Severino/Fisciano, per trasformare la nostra città in un

punto d’appoggio per gli studenti del campus universitario dell’UniSa e consentire ai

nostri ragazzi di avere collegamenti costanti con l’università.

“In quest’ottica, ho sottolineato la validità del progetto di aprire le porte dell’ospedale “Landolfi” ai corsi universitari di medicina. Sono molto soddisfatto dell’incontro – conclude la fascia tricolore – il sottosegretario ha mostrato tutta la sua disponibilità ad impegnarsi per Solofra, recependo e condividendo le mie richieste. Sono certo, date anche le sue origini solofrane, che farà di tutto per realizzarle”.