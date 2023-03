VIDEO/ Friday for future, studenti a confronto con Festa. Il sindaco: “Sforamenti ridotti del 300%”

“Sforamenti ridotti del 300% negli ultimi tre anni ad Avellino”. Lo annuncia il sindaco del capoluogo Gianluca Festa che in mattinata ha ricevuto a Palazzo di Città alcuni rappresentanti di Legambiente e Fridays for Future che, nella giornata dello sciopero globale per il clima, hanno manifestato anche per le vie di Avellino.

“Molte delle loro richieste sono già state recepite dal Comune – assicura Festa -. Oltre ad aver ridotto gli sforamenti dovuti all’inquinamento dell’aria, andiamo avanti con la rivoluzione mobilità e con l’efficentamento energetico degli edifici comunali”.