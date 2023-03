Al via la messa in sicurezza di Ponte Massaro e la riqualificazione della Santa Cristina

Approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei “Lavori di messa in sicurezza e miglioramento sismico del Ponte Massaro lungo la SR 400 – Provincia di Avellino”, per l’importo complessivo di 2.943.026,39 euro.

Sempre con provvedimento presidenziale è stato varato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei “Lavori di riqualificazione della SR 403 Santa Cristina (Moschiano-Forino)”, per l’importo complessivo di 5.840.130,88 euro.

“Si tratta di due interventi importanti per la viabilità di due distinte aree dell’Irpinia – dichiara il presidente Buonopane – I residenti di queste zone e quanti devono raggiungere i Comuni interessati stanno registrando da tempo non pochi disagi. Da mesi stiamo portando avanti interlocuzioni con la Regione per arrivare a una soluzione, dopo la sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa relativo agli interventi da finanziare e ritenuti indispensabili e prioritari. Ora siamo a buon punto. Le due progettazioni rappresentano un punto di svolta. Desidero ringraziare i consiglieri provinciali che stanno fornendo il proprio contributo, così come gli amministratori dei comuni interessati. Non nascondo gli apprezzamenti per il lavoro del settore Viabilità dell’Ente, che quotidianamente operano sui 1.600 chilometri di strade di competenza della Provincia”.