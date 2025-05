VIDEO-FOTO/ Crollo e tragedia sfiorata all’Eliseo, Nargi. “Edificio messo in sicurezza”

Tragedia sfiorata ieri pomeriggio nel piazzale dell’ex cinema Eliseo. Dalla copertura esterna alla struttura è venuta giù parte della muratura. Per fortuna al momento del crollo non vi erano persone; nelle ore pomeridiane la zona è frequentata soprattutto da ragazzini. L’area è stata transennata.

Così la sindaca Laura Nargi: “Abbiamo un patrimonio comunale molto importante che va manutenuto. Servono fondi, che devono essere destinati a questo. Nei Prius, quindi nella programmazione futura, abbiamo già inserito l’Eliseo. Ricordo che ne avevo parlato anche in campagna elettorale: l’Eliseo sarà sicuramente oggetto di un progetto di riqualificazione insieme alla villa comunale. Intanto, l’edificio è stato messo in sicurezza. Sulla manutenzione dei beni comunali dobbiamo fermarci a fare una riflessione. In ogni caso abbiamo già individuato una soluzione per la messa in sicurezza dell’area”.