Avellino Boars: una stagione da dominatori, ora i play-off per la Serie D

Con 28 vittorie su 30 partite giocate, gli Avellino Boars hanno chiuso in vetta al Girone B del campionato di Promozione (DRII), confermando la loro forza, coesione e ambizione. Ora parte la fase più calda della stagione: i play-off. Il primo ostacolo sulla strada della promozione in Serie D si chiama Portici, ottava classificata, in una sfida al meglio delle tre partite.

La Gara 1 è in programma sabato 24 maggio alle ore 17.30 al Pala Country di Avellino, casa dei Boars, dove il pubblico è pronto a spingere la squadra verso la vittoria.

Abbiamo intervistato Vincenzo Di Lauro, direttore generale del club, per parlare della stagione, delle ambizioni e dell’imminente sfida.

Vincenzo, 28 vittorie e solo 2 sconfitte: vi aspettavate una stagione così dominante?

«Ci speravamo, ma viverla è un’altra cosa. I ragazzi hanno lavorato duro fin dal primo giorno. Abbiamo costruito un gruppo solido, con talento e spirito di sacrificio. Il primo posto è frutto di costanza e mentalità.»

Ora arrivano i play-off: quanto è importante mantenere la calma e la concentrazione?

«È fondamentale. I play-off sono un campionato a parte, ogni dettaglio conta. Portici è un avversario da non sottovalutare. Giocheremo ogni partita come fosse una finale.»

Cosa rappresenterebbe la promozione in Serie D per gli Avellino Boars?

«Sarebbe la conferma del lavoro fatto in questi anni. Il nostro progetto punta a crescere passo dopo passo, coinvolgendo la città e investendo sui giovani. La D sarebbe un premio per tutti.»

Un messaggio ai tifosi in vista di Gara 1?

«Riempite il Pala Country! Abbiamo bisogno del vostro calore, della vostra voce. Insieme possiamo scrivere un’altra pagina di questa bellissima storia.»

La corsa dei Boars continua. La Serie D è lì, a due passi. Serve solo un ultimo sprint… e il cuore di un branco di “cinghiali”.