VIDEO-FOTO/ Ave ‘o Pride colora di arcobaleno le strade del centro

Ave ‘o Pride, il primo pride costruito dal basso, colora di arcobaleno le strade del centro città. Dalla Chiesa di San Ciro, passando per il Santuario del Santissimo Rosario e Piazza Libertà, fino a Piazza del Popolo. Oltre 50 associazioni in marcia per una manifestazione inclusiva e intersezionale che chiede, non solo il riconoscimento dei diritti civili, ma anche la difesa dei diritti sociali come il lavoro e la sanità pubblica, la rivendicazione dei valori dell’antifascismo e della giustizia sociale, la pratica femminista del riconoscimento di ogni autodeterminazione dei corpi e delle volontà, la tutela dell’ambiente, il rispetto verso il mondo animale e – in questo momento storico – l’appello per la liberazione della Palestina dall’assedio israeliano.

Ave ‘o Pride è anche una serie di proposte all’amministrazione cittadina, come la creazione di Punti Viola per la sicurezza urbana: luoghi sicuri, gestiti da professionisti, dove chiunque si trovi in situazioni di difficoltà può ricevere supporto e assistenza immediata. E ancora campagne di informazione e formazione contro ogni discriminazione, accesso ai servizi sanitari inclusivi per LGBTQIA+ e supporto all’aborto sicuro, urbanistica inclusiva, spazi sicuri e centri di accoglienza, nomina di un Gender City Manager per monitorare politiche di genere, incentivare la mobilità ecologica, carriere alias nelle scuole per studenti transgender e non-binary, tutela delle famiglie omogenitoriali e diritto all’adozione e rispetto per gli animali non umani, con divieto di fuochi d’artificio e nuove aree di sgambamento.

In marcia insieme al Circolo Arci Avionica rappresentato da Andrea Cresta e Sara Plutino anche la politica con Più Europa, Movimento 5 Stelle e Sinistra e l’amministrazione cittadina rappresentata dalla Vicesindaca con delega alle Pari Opportunità Marianna Mazza.