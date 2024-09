Avellino, la notte dei lunghi coltelli: esonerati in sei

L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver sollevato dall’incarico il direttore dell’area tecnica Giorgio Perinetti, il direttore sportivo Luigi Condò, il responsabile dell’area scouting Pierfrancesco Strano e l’allenatore della prima squadra Michele Pazienza.

Insieme al tecnico sono stati esonerati l’allenatore in seconda Antonio La Porta ed il preparatore atletico Leandro Zoila. Il club ringrazia i professionisti summenzionati per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo delle rispettive carriere.

L’allenamento odierno si terrà alle ore 11:00 allo stadio Partenio – Lombardi, a porte chiuse, e verrà condotto dall’allenatore Raffaele Biancolino.