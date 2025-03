VIDEO-FOTO/ ArcelorMittal, il sindaco di Luogosano ai lavoratori: “Ci faremo lotta insieme a voi”

“Ci faremo lotta insieme a voi, dove ci sarà bisogno di lottare, a qualsiasi livello, noi ci saremo”. Così ha dichiarato il sindaco di Luogosano, Carmine Ferrante, presente insieme agli altri amministratori locali, all’assemblea pubblica convocata questa mattina davanti ai cancelli dello stabilimento ArcelorMittal. I vertici aziendali, nel pomeriggio di ieri, avevano annunciato la volontà di chiudere lo stabilimento irpino. Di conseguenza, i sindacati Fim, Fiom e Uilm hanno indetto uno sciopero a oltranza. A rischio ci sono 70 dipendenti e operai che potrebbero perdere il posto di lavoro, in un indotto che coinvolge circa 250 unità lavorative.

“Quest’area industriale”, ha sottolineato il sindaco di Luogosano, “non è solo un’area industriale di ArcelorMittal, ma è un’area industriale delle nostre comunità, e come tale va difesa. Queste multinazionali, questa proprietà”, ha proseguito Ferrante, “hanno fatto i profitti grazie al sudore e al lavoro dei figli dell’Irpinia, di Luogosano e di San Mango sul Calore. Non permetteremo”, ha concluso, “che le nostre comunità e i figli delle nostre comunità vengano trattati come numeri. Questo sarà il nostro impegno.”