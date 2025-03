Giornata Internazionale di Azione per i Fiumi: sabato incontro ad Avellino

Il 14 marzo, le comunità di tutto il mondo celebrano la 28ª Giornata di Azione per i Fiumi.

In Irpinia, terra ricca di corsi d’acqua, il reticolo idrografico che attraversa la regione è estremamente complesso e articolato. I fiumi Calore, Sele, Sabato e Ofanto, che solcano il territorio irpino, sono “arterie terrestri” vitali per l’ambiente, ma purtroppo negli ultimi decenni sono stati oggetto di una crescente manipolazione da parte dell’uomo, con conseguenti danni agli ecosistemi fluviali. Inoltre, la regione ha dovuto fare i conti con crisi idriche cicliche, causate dalla scarsità di piogge e dalla mancanza di nevicate che alimentano le sorgenti e gli acquiferi.

In questo contesto, la Giornata Internazionale di Azione per i Fiumi diventa un’occasione importante per riflettere su come proteggere e valorizzare queste risorse vitali. Il convegno che si terrà il 15 marzo a Villa Amendola, ad Avellino, rappresenta un momento di confronto e proposta, con la partecipazione di esperti, ambientalisti, amministratori locali e cittadini.

Tra i partecipanti al convegno ci saranno Marika Borrelli, giornalista, che intervisterà Sabino Aquino, docente di geologia applicata presso Unipegaso, Salvatore Cucciniello del Comitato spontaneo tutela de Fenestrelle, Antonio Di Gisi di Legambiente Avellino Alveare, Pasquale Luca Nacca di Insieme per Avellino e l’Irpinia, Mirella Napodano della Comunità Laudato Sì S. Ciro di Avellino, Giorgio Osti, docente di Sociologia dell’Ambiente e del Territorio all’Università di Padova, Paolo Vegliante, architetto e ambientalista, Anna Maria Zaccaria, docente di Sociologia dell’Ambiente e del Territorio all’Università Federico II di Napoli, e Laura Nargi, sindaco di Avellino.

Saranno inoltre presenti i sindaci di Atripalda e Mercogliano, l’Amministrazione provinciale di Avellino, i Parlamentari irpini, i Consiglieri regionali irpini, e Fulvio Bonavitacola, Vice Presidente della Regione Campania. Durante l’evento, sarà presentato anche il libro “Fiumi e Città, un amore a distanza” a cura di Giorgio Osti.