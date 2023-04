VIDEO/“Fiesta: perchè restare”, a Montemiletto presentata la due giorni di eventi

Un messaggio importante dietro una festa: ossia che per restare ci vuole più coraggio che per andare ma che ci sono tanti motivi buoni per restare, “occasioni esistenti e da creare per far vivere il nostro territorio” così come i giovani della Proloco Mons Militum hanno scritto sulla locandina della due giorni “Fiesta: perchè restare”, un evento che si svolgerà il 30 aprile ed il 1° maggio a Montemiletto in Piazza IV Novembre.

Conferenza stampa di presentazione nella sala Pertini nel bellissimo chiostro del municipio alla presenza del Sindaco, Massimiliano Minichiello, del delegato agli eventi, Gianni Festa, del Presidente della Pro Loco Mons Militum, Florindo Garofalo, moderata da Giulia Troisi, Addetto Stampa della Proloco. Proiettato un interessante filmato in cui quelli che hanno deciso di restare raccontano il perchè.

“Fiesta: perchè restare” sarà un evento molto articolato che la Proloco sta organizzando con il patrocinio del Comune di Montemiletto e della Rete Destinazione Sud, ma anche con la collaborazione di altre associazioni e dei ragazzi del costruendo Forum dei Giovani.

Concerti, jam session e attività musicali di diverso genere da un lato della Piazza; dall’altro lato si procederà con attività ludiche per bambini e ragazzi, saranno presenti gonfiabili e verranno organizzati giochi e tornei per i più grandi; nel mezzo non mancheranno stand enogastronomici dove si potranno assaggiare prodotti e pietanze tipiche del territorio.

Per tutta la durata dell’evento sarà possibile partecipare a suggestive “passeggiate narrate” del progetto “VisitiAmoMontemiletto” e soprattutto del progetto “Medio-verso Montemilettese”. Durante il pomeriggio del 30 aprile in programma anche un convegno, con diversi “panel” su industria, artigianato, associazioni, turismo.