VIDEO/ Fico ad Avellino: “De Luca? Non do giudizi. Io candidato? Prima coalizione e programma”

E’ Roberto Fico, già Presidente della Camera dei Deputati, l’ospite della quarta tappa di Cantiere Democratico, il ciclo di eventi organizzato dal Circolo Pd “Aldo Moro”. Ad accogliere l’attuale presidente del Comitato di Garanzia del Movimento 5 Stelle è il Vicepresidente Nazionale del Movimento Michele Gubitosa, con lui il consigliere regionale Vincenzo Ciampi, il capogruppo pentastellato in consiglio comunale Antonio Aquino e la rappresentante territoriale M5s Avellino Sara Spiniello. In sala – tra gli altri – anche l’ex Sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia.

“Aree Interne: quale futuro per la Campania” è il titolo del convegno coordinato da Antonio Gengaro che ha visto anche gli interventi di Sara Iannaccone (Pd), Bruno Gambardella (Radicali) e Giancarlo Giordano (Si). Tema centrale il futuro della Campania in vista delle elezioni regionali del prossimo autunno. In quest’ottica proprio il nome di Fico è tra i papabili a ricoprire il ruolo di alfiere della coalizione del fronte progressista. Per il diretto interessato tuttavia “i nomi sono sempre l’ultima parte di un percorso. Oggi – sottolinea – parliamo di una coalizione che deve essere ampia e che coinvolga forze politiche, civiche e in cui siano presenti i moderati. Bisogna mettere al centro un programma importante che parta dalle aree interne ed è anche per questo che siamo qui ad Avellino”.

Fico non dà giudizi all’operato dei dieci anni di Governo De Luca della Campania, tuttavia specifica che “bisogna lavorare sempre di più su sanità pubblica, trasporti, questioni ambientali e rapporto con le imprese che sono il motore della nostra regione. Abbiamo vinto a Genova, a Ravenna e in Sardegna – ricorda -. Governiamo Napoli da tre anni — la terza città d’Italia per importanza — e mi sembra che stiamo lavorando nel modo migliore. Poi è giusto che ci sia discussione, che emergano differenze e che si apra un dibattito, purché tutto nell’interesse comune che è quello di migliorare la vita delle cittadine e dei cittadini”.