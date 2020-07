VIDEO/ Fiamme a due abitazioni: vigili del fuoco in azione a Tufo e Montemiletto

Giornata campale per i Vigili del Fuoco di Avellino che, oltre all’incendio della conceria di Solofra in mattinata, nel pomeriggio hanno effettuato due interventi per incendi che hanno riguardato abitazioni.

Il primo subito dopo le ore 15.30 si è verificato nel comune di Tufo, in località San Paolo, al primo piano di una villetta del posto. Due le squadre intervenute le quali hanno spento le fiamme evitando guai maggiori.

A seguire, intorno alle ore 18, un incendio ha interessato un’abitazione di via Canale a Montemiletto. Anche qui due le squadre prontamente intervenute, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la struttura.

In entrambi i casi nelle abitazioni non erano presenti le famiglie residenti, quindi non si sono registrate persone ferite, mentre notevoli sono stati i danni.