Attualità Elezioni Rsu alla Salvagnini di Montefredane: successo per la Uilm 21 Luglio 2020

Il comunicato Uilm: “La Uilm con 46 voti su 88 e superando il 50 per cento dei consensi vince le

elezioni del rinnovo della RSU alla Salvagnini di Montefredane

aggiudicandosi due Rsu su tre. La Fiom con 27 voti si aggiudica il terzo

delegato mentre la FIM con 15 voti non si aggiudica nessun

rappresentante.

La Uilm ringrazia per l’impegno ed il risultato i tre candidati della lista

Romano Gerardo, Aquino Alessandro e Dente Francesco.

Romano Gerardo è stato con 26 voti il più votato in assoluto ed è stato

eletto anche RLS.

Viene premiato con questo largo consenso ricevuto l’impegno e la

trasparenza adottata dalla Uilm e dal suo Gruppo dirigente di fabbrica

negli ultimi anni.

Il sindacato della partecipazione dei lavoratori in merito alle

rivendicazioni ed alle decisioni sindacali intraprese, ripaga la Uilm sulle

scelte di linea politica adottata.

È su questo percorso già intrapreso che la Uilm intende continuare a

svolgere la sua azione sindacale alla Salvagnini, avendo avuto conferma

che il coinvolgimento e l’ascolto dei lavoratori e la coerenza d’azione sono

aspetti importanti per recuperare quella sana fiducia richiesta da ogni

dipendente”.